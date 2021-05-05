جوزيه مورينيو: المدرب البرتغالي يتولى قيادة فريق روما الإيطالي

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أعلنت إدارة نادي روما الإيطالي لكرة القدم، تعيين المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويحل مورينيو البالغ من العمر 58 عاما محل المدير الفني البرتغالي الحالي لروما، باولو فونسيكا، والذي أعلن النادي رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأقيل مورينيو من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي قبل نحو 3 أسابيع، لكنه وقع عقدا يمتد 3 أعوام مع روما.

وقال مورينيو "العاطفة الصادقة لمشجعي روما أقنعتني بقبول المنصب ولا أستطيع انتظار تولي المسؤولية".

ووجه مورينيو الشكر لمالكي النادي على اختياره، مشيرا إلى أنه اتفق معهم على الأهداف، التي يجب السعي لتحقيقها مع الفريق.

وأضاف "إنها نفس الأهداف والطموحات التي كنت أسعى إليها دوما، فنحن نريد بناء فريق قوي ومتماسك ليكون مشروعنا ناجحا".

وتولى مورينيو في السابق القيادة الفنية لفرق كبرى في أوروبا، منها ريال مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.

وتراجعت نتائج توتنهام مع مورينيو، منذ بداية الدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز، بحيث أصبح الفريق خارج المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي و الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وخسر توتنهام مع مورينيو 10 مباريات في موسم واحد، وهي المرة الأولى التي تحدث، مع أي فريق يدربه مورينيو.

وفاز مورينيو بأربعة ألقاب مع إنترميلان خلال الموسمين اللذين دربه فيهما، حيث فاز بالدوري الإيطالي مرتين، ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا في موسم 2010، حين حقق الثلاثية.

ولم يفز روما بالدوري الإيطالي، منذ موسم 2001، تحت قيادة المدير الفني الكبير فابيو كابيللو.

وقال فابيو بينتو، مدير نادي روما التنفيذي "عندما أصبح مورينيو متاحا لم ننتظر، وبدأنا التحدث مع واحد من أفضل المديرين الفنيين في العالم عبر العصور".

وأضاف "لقد فوجئنا بحبه للعبة، بغض النظر عن عدد الألقاب التي حققها، دائما يتطلع إلى اللقب التالي، فهو يمتلك المعرفة والخبرة، والمهارات القيادية المطلوبة على كل المستويات".

وأكد بينتو أن إدارة الفريق "متأكدة تماما من أن مورينيو هو المدير الفني المناسب لمشروعنا، سواء على المستوى القريب، أو المدى البعيد".