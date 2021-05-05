شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى الليلة لاستكمال الانتفاضة أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الجونة مع الاهلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وطالب الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى لاعبيه بمواصلة الانتفاضة لتدشين خطة إنقاذ الدراويش من قاع الجدول عن طريق تحقيق الانتصار الرابع هذا الموسم ويغيب عن الفريق الأصفر الليلة محمد عادل لاعب خط وسط للإيقاف فيما يعود التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انتهاء إيقافه.

في المقابل طالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الأهلى في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة وخطف النقاط الثلاث الليلة.