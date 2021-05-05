شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يغيب عن الزمالك أمام سموحة رغم شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يلحق محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك، بمباراة سموحة رغم شفائه من فيروس كورونا نظرا لغيابه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وعودته قبل مواجهة الفريق السكندري بـ 48 ساعة فقط، وبالتالي لن يكون وصل للجاهزية المطلوبة للتواجد في قائمة اللقاء.

ويدخل فريق الزمالك، معسكر مغلق مساء غدا الأربعاء، استعدادا لمباراة سموحة، المقرر لها بعد غد الخميس، ضمن الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الختامي مساء الغد، ويعلن بعدها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، القائمة التي ستخوض المران.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق، والتي خضع لها مؤخرا.

وأستأنف الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادا للقاء سموحة بعدما تعادل مساء الأحد، مع بيراميدز بهدف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 41 في المركز الأول بجدول الدوري الممتاز، بعد خوض 19 مباراة في المسابقة.