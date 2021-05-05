شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مصر المقاصة يستدرج الطلائع بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى مصر المقاصة نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على أسوان بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويفتش محمد عبد العظيم عظيمة المدير الفني لمصر المقاصة عن فوزه الأول مع الفريق بالدوري حيث حقق فوزاً وحيداً منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الفيومى ولكن في بطولة الكأس على حساب سيراميكا ويطمح للعودة للانتصارات بالدوري لتعديل وضع المقاصة بالجدول

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بمواصلة نتائجهم الجيدة بالمسابقة وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على الجونة برباعية ثم أسوان بثلاثية مستفيداً بتألق نجومه أحمد سمير وعمرو جمال وناصر منسى.