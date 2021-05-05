بعد تحقيق الدوري الإيطالي مع إنتر..لوكاكو يشعل خلافه مع إبراهيموفيتش!

سارع مهاجم انتر ميلان، روميلو لوكاكو، إلى إشعال خلافه مع مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، مباشرة بعدما قاد الإنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الأسبوع.

وساهم تعادل أتلانتا مع ساسولو 1/1 في فوز انتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010، مع بقاء أربع مباريات لنهاية الاسكوديتو.

وكان مهاجم الانتر الرئيسي روميلو لوكاكو أحد أبرز المساهمين في هذا الانجاز التاريخي، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 10 آخرين.

وحاز اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 27 عامًا على العديد من المعجبين، لكن نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش – الذي لعب إلى جانبه مع مانشستر يونايتد – ليس من بينهم بالتأكيد.

وبعد أن ألهمه نجاح الإنتر، استهدف لوكاكو خصمه السويدي مرة أخرى، في تجسيد للصراع اللفظي المستمر بينهما، والذي بدأ من قبل مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين، وكتب لوكاكو على تويتر ” الإله الحقيقي. توج الملك! الآن تنحني. توجنا ملوكاً! الآن تنحني! ملك ميلانو”.

وبدأت الحكاية بينهما في فبراير 2020، بعد تغلب الإنتر على ميلان بنتيجة 4-2 في الدوري الإيطالي، حيث نشر لوكاكو رسالة مفادها: “هناك ملك جديد في المدينة”.

وبعد ثمانية أشهر، جاء دور إبراهيموفيتش في الرد بعد فوز ميلان على إنتر 2-1، وكتب النجم السويدي بعد تسجيله هدفي فريقه: “لم يكن لميلانو ملك قط، فلهم إله.”

ودخل لوكاكو و زلاتان إبراهيموفيتش في صراع جسدي وتشابك بالأيدي خلال مباراة الميلان و إنتر يناير الماضي، وتلقى كلامهما ورقة حمراء، كما تم إيقافهما لمباراة واحدة.

وبعد المباراة نفى إبراهيموفيتش استخدام لغة عنصرية تجاه لوكاكو كما ادعت بعض التقارير في ذلك الوقت، وكتب نجم ميلان: “في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية”.

ومع ذلك، لم ينسى زلاتان الإشارة إلى لوكاكو عندما أضاف: “نحن جميعًا من نفس العرق – نحن جميعًا متساوون! نحن جميعًا لاعبون، وبعضنا أفضل من البعض الآخر.”