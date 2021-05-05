موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج قمة مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 بين ريال مدريد وتشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يحين موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأسبوع الماضي، ليقترب تشيلسي من بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيتوجب على تشيلسي الخروج متعادلاً من دون أهداف في مباراة الإياب أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لتحقيق التأهل على حساب النادي الملكي، ومواجهة مانشستر سيتي في نهائي ملعب أتاتورك.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

ينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي على قناة بي إن سبورتس HD1 بريميم، بالاضافة إلى قناة بين سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

كما تنقل على قنوات tv+3 الدنماركية وtv 6 السويدية وRTs 1 الصربية، وقنوات بين سبورتس الانجليزية والفرنسية، وقناة سكاي سبورت 1 الألمانية.

وستنقل كذلك على قناة سكاي سبورت فوتبول إيطاليا، وتيليكوم سبورت 1 الرومانية، وبين سبورت التركية، وسوبر سبورت بريميرليج، وقناة BT sport 2 البريطانية.

ويُدير المباراة الحكم الدولي الإيطالي “دانيلي أورساتو” صاحب ال 45 عامًا، بعدما نجح في إدارة مباراة إياب ربع النهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، والمنتهية بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد يوم 13 ابريل الماضي.

وأدار دانيلي أورساتو قمة الجولة 31 من الدوري الايطالي بين اتلانتا ويوفنتوس التي شهدت سقوط اليوفي بهدف دون رد، وبعدها بأسبوع أدار قمة الجولة 33 بين لاتسيو وميلان، المنتهية بفوز عريض لنسور روما بثلاثية نظيفة.

وكانت آخر بطاقة حمراء أشهرها دانيلي أورساتو هذا الموسم، من نصيب مدافع أتلتيكو مدريد “سافيتش” في الدقيقة 82 من مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تفوق تشيلسي على الأتلتي بهدفين دون رد بملعب ستامفورد بريدج.