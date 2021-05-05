شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مراد فهمي لمحمود الخطيب: «أنت من يستحق الشكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن بيان النادي الأهلي ومحمود الخطيب الذي وجه فيه الشكر له ولطه إسماعيل ومروان كنفاني.

وقال مصطفى فهمي في تصريحات تليفزيونية: «بيان الأهلي لافتة جميلة من مجلس الإدارة، لكن من يستحق الشكر هو محمود الخطيب ومجلس إدارته لانهم بيحققوا حلم كبير لجماهير النادي الأهلي».

وتابع: «بالنسبة لي إلى عمله مجلس الادارة ده حاجة كبيرة جدًا، ان النادي الأهلي يكون عنده استاد ده شيء كويس جدًا، من وانا صغير كنت بروح ستاد مختار التتش قبل ما يطلق عليه كدة وكان استاد للأهلي، مازلت مرتبط بذكريات جميلة، ولعبت فيه مباريات مع مختار التتش».

وواصل: «مجلس ادارة الاهلي حقق حلم لكل الأهلاوية وان شاء الله يكون الاستاد يليق باسم النادي الأهلي».