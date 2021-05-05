شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستدرج أسوان الليلة فى مواجهة "الجريحين" على استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره المصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الأهلى بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة باللقاء المؤجل من الجولة 15.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وطالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتصحيح وضع زهرة الجنوب في الدوري بعد الخسارة المفاجئة أمام الطلائع في الجولة الأخيرة للمسابقة.

فيما شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة غلق صفحة مباراة الأهلى، وتلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباراة وحرمت الفريق من الفوز رغم ظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء.