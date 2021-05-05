شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد مديرا فنيا للنصر رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، مع طارق السيد نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسيد عيد الذى تقدم باستقالته من منصبه منذ عدة أيام .

وعقد مجلس إدارة نادى النصر، جلسة مع طارق السيد خلال الساعات الاخيرة تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والاستراتيجية التى يعمل من خلالها النادى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفنى المعاون لطارق السيد اليوم، حيث يقود طارق أول مران له مع الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف بطولة الدورى.

وسبق وتولى طارق السيد منصب المدرب لنادى الزمالك مع أحمد حسام ميدو، كما تولى منصب المدير الفنى لنادى المنيا المتواجد بدورى القسم الثانى، وأيضا مدرب منتخب مصر للمحليين .