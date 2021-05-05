شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (23).. الزمالك يصل نهائي أفريقيا 2002 على حساب الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
الزمالك يصل نهائي أفريقيا 2002 على حساب الرجاء
في الشهر الكريم قبل ما يقرب من 19 عاما، التقي الزمالك أمام الرجاء المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2002، تعتبر من المواجهات التى لا تنساها جماهير القلعة البيضاء لأنها كانت سبب رئيسى فى تتويجهم بالبطولة التى تغيب عن الفريق حتى الآن.
أقيمت المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في 30 نوفمبر 2002، وكان يوافق 25 رمضان.
كان الزمالك خلال هذه الفترة يضم عددا ضخما من النجوم بين صفوفه بالإضافة للمدير الفنى كابرال، الذى له بصمة واضحة مع القلعة البيضاء، وتوج معهم بالعديد من البطولات.
انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وأقيمت مباراة الإياب فى استاد القاهرة الدولى بحضور 100 ألف مشجع، وتوج الزمالك بالقب البطولة بهدف تامر عبد الحميد.