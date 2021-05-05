تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

تعرف على تاربخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في جميع البطولات قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، الذي سيحين موعده مساء الاربعاء 5 مايو على ملعب ستامفورد بريدج بغرب مدينة لندن.

إلتقى الريال والبلوز في 5 مباريات مختلفة، من بينهم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والمنتهية بالتعادل الإيجابي 1/1.

ساد التكافؤ في مباريات ريال مدريد وتشيلسي، إلا أن الغلبة من حيث قيمة المباريات يصب في صالح تشيلسي، حيث توج بكأس السوبر الأوروبي على حساب النادي الملكي عام 1998، كما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية بعد فوزه على ريال مدريد في النهائي عام 1971.

ريال مدريد وتشيلسي في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية

كانت أول المباريات التي واجه فيها ريال مدريد نظيره تشيلسي في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 (تم إلغاء البطولة في وقت لاحق من قبل اليويفا).

وتواجه الريال مع تشيلسي في مباراتين ذهاب وإياب بنهائي كأس الكؤوس الأوروبية، انتهت الأولى بالتعادل ما جعل الاتحاد الأوروبي يقرر إعادتها بعد ثلاث أيام واستطاع البلوز تحقيق الفوز.

وأقيمت المباراة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1970–71، الموافق 18 مايو 1971 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن تلعب مباراة الإعادة يوم 21 مايو 1971.

وعلى ملعب “كارايسكاكيس” في اليونان، فاز تشيلسي بنتيجة 2 / 1، وكان حكم المباراة أنتون بوشيللي، وحضر المباراة 66.000 متفرج.

وكان تشيلسي قد بلغ المباراة النهائية بعد الإطاحة بمواطنه مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في مجموع المباراتين، فيما تجاوز ريال مدريد بطل هولندا بي اس في ايندهوفن بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين.

ريال مدريد وتشيلسي في نهائي السوبر الأوروبي

تواجه ريال مدريد وتشيلسي في ثالث المباريات بينهما بنهائي كأس السوبر الأوروبي 1998، وأقيمت على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو الفرنسية بحضور قرابة 12.000 مشاهد، وقادها الحكم “مارك باتا”.

لعبت المباراة بتاريخ 28 أغسطس 1998 بين نادي ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا 1997-98 ونادي تشيلسي الفائز بكأس الكؤوس الأوروبية 1997-98.

وانتهى كأس السوبر الأوروبي 1998 بفوز نادي تشيلسي بهدف دون رد حمل إمضاء الأوروجوياني “جوستافو بويت” من صناعة جيانفرانكو زولا، ليحقق البلوز أول لقب كأس سوبر أوروبي في تاريخه.

ريال مدريد وتشيلسي في كأس الأبطال الدولية

التقى بعد ذلك ريال مدريد مع تشيلسي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية 2013، وانتهت بفوز ريال مدريد 1/3.

وأقيمت المباراة يوم 8 أغسطس 2013، وكانت ضمن استعدادات الفريق الملكي لبداية الموسم مع المدرب الجديد حينها كارلو أنشيلوتي.

وفاز النادي الملكي على أسود لندن آنذاك بفضل هدفين من كريستيانو رونالدو وهدف من البرازيلي مارسيلو، فيما كان هدف فريق جوزيه مورينيو من توقيع البرازيلي راميريز.

عاد ريال مدريد ليوجه تشيلسي في بطولة كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، والتقيا يوم 30 يوليو 2016.

وحقق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفوز بنتيجة 3/2، وكان تشيلسي يقوده المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وسجل مارسيلو ثنائية للريال، وتكفل المهاجم ماريانو دياز باالهدف الثالث، فيما كان البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي، هو صاحب هدفي تشيلسي في تلك المباراة.

ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كانت مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، هي آخر مواجهة بين تشيلسي وريال مدريد، وأقيمت يوم 27 أبريل 2021 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب إصلاحات ملعب سانتياجو برنابيو.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حملت توقيع الأمريكي كرستيان بوليستش من جانب تشيلسي في الدقيقة 15، فيما وقع الفرنسي كريم بنزيمة على هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 28 من المباراة.

أما المباراة السادسة في تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي فستكون يوم الاربعاء 5 مايو 2021 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.