شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونايتد» يحدد 3 بدائل لـ«بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إنجليزى عن تخطيط مانشستر يونايتد لمرحلة ما بعد بول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد بنهاية الموسم الجارى. وينتهى عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد فى صيف 2022، ولم يوافق اللاعب صاحب الـ28 عامًا على التجديد حتى الآن. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بوجبا يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا من أجل التجديد، فى الوقت الذى حدد فيه اليونايتد 400 ألف فقط. وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حدد 3 أسماء كخيارات محتملة لتدعيم وسط الفريق حال رحيل بوجبا. وأضافت الصحيفة أن الأسماء الـ3 هى ديكلان رايس (وست هام)، ويلفريد نديدى (ليستر سيتى) وساؤول نيجيز (أتلتيكو مدريد). ويرغب اليونايتد فى معرفة موقف بوجبا فى أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل عرضه للبيع هذا الصيف حال عدم موافقته على التجديد، لتجنب رحيله مجانًا فى الصيف التالى. على جانب آخر، قال وزير الدولة البريطانى للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلى، إنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التى اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد، للاحتجاج ضد ملاك النادى، مما تسبب فى تأجيل مباراته أمام ليفربول. وأبلغ كليفرلى محطة سكاى نيوز «لا يمكننا إدانة الصور التى شاهدناها عن اقتحام الملعب». وأضاف: «نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد، بل العديد من الأندية». وتأجلت مباراة القمة بين يونايتد وضيفه ليفربول فى الدورى الممتاز أمس الأحد، بعد أن شقت جماهير يونايتد طريقها إلى أرض الملعب، واقتحمت ستاد أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادى.

وكانت المباراة ستقام أمام مدرجات خالية بسبب قيود كورونا، لكن ذلك لم يمنع مشاهد الفوضى داخل وخارج أولد ترافورد، مما أدى لإصابة ضابط بزجاجة وفقا لبيان شرطة مانشستر الكبرى. ولا توجد أى إشارات على الموعد الجديد للمباراة، وكان المان يونايتد، صاحب المركز الثانى، بحاجة للفوز، حتى يحرم مانشستر سيتى من التتويج.