شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج»: تجاوزت محنة الملاريا وسعيد بالتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيير- إمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما سجل هدفا فى ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ تعافيه من الملاريا وخلال الفوز 2- صفر على نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم. وغاب القائد أوباميانج بعد إصابته بالملاريا خلال الارتباط باللعب مع منتخب الجابون فى مارس، وقضى بعض الوقت فى المستشفى الشهر الماضى قبل أن يتعافى بشكل تدريجى ويعود إلى التشكيلة. وسجل المهاجم البالغ عمره 31 عاما الهدف الثانى لأرسنال بعدما هز زميله المصرى محمد الننى الشباك ليصبح الفريق الفائز تاسعا فى جدول الترتيب.

وقال أوباميانج، الذى سجل 15 هدفا مع أرسنال فى كل المسابقات هذا الموسم: «أنا سعيد حقا بالعودة أولا وتسجيل الهدف.

«عندما يغيب المرء عدة أسابيع، يدرك مدى أهمية العودة إلى الملعب، فى آخر خمس دقائق كنت أشعر بإرهاق كبير لكن فى الواقع كنت أشعر أنى فى حالة جيدة طوال المباراة لذا أنا سعيد جدا». وأضاف: «يجب أن أقول إن الأطباء بذلوا جهدا مذهلا، أنا أشكرهم كثيرا على ذلك».

ويستضيف أرسنال منافسه فياريال فى إياب قبل نهائى الدورى الأوروبى غدًا الخميس بعدما خسر 2-1 ذهابا فى إسبانيا.