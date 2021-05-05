شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطلب مضاعفة مكافأة الفوز على الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت، أمس، اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات الاستئناف التى تقدم بها النادى لتخفيف عقوبة إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول، عقب إيقافه من جانب لجنة الانضباط 12 مباراة، فى أعقاب أحداث مباراة قمة الشباب التى أقيمت بين الأهلى والزمالك. وتلقى نادى الزمالك عقب تقديم الاستئناف خطابًا من اتحاد الكرة، ردًا على مكاتبة من النادى، يفيد بمنع اللاعب من المشاركة فى المباريات إلا بعد البت فى الاستئناف، وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.

وتمسكت اللجنة المؤقتة بحقها فى التأكيد على تقديمها للمستندات الخاصة بالاستئناف على عقوبة إمام عاشور، رغم نفى مسؤولى اتحاد الكرة تلقيهم تظلمًا من الزمالك على العقوبة. وأكد مصدر داخل اللجنة المؤقتة -رفض ذكر اسمه- أن النادى سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل فى حال استمرار تعنت الجبلاية فى أزمة إمام عاشور، لافتًا إلى أن النادى التزم بتقديم التظلم فى الوقت المحدد فى لائحة لجنة الاستئناف. وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة يحاول إرضاء أندية أخرى، لكن لن يكون على حساب النادى الأبيض.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة فى واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبى الزمالك، ضمن فريق مواليد ١٩٩٩، وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

من جهة أخرى، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها باستغلال تعثر الأهلى فى مباريات الدورى الممتاز، بعد خسارته، أمس الأول، أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما على أرض ملعب استاد غزل المحلة، وطلب كارتيرون من اللجنة المؤقتة مضاعفة مكافأة الفوز على الأهلى يوم 10 مايو المقبل، حتى يحفز اللاعبين على تحقيق الفوز من أجل المنافسة على صدارة المسابقة، وشدد المدير الفنى على أنه لن يتردد فى استبعاد المقصرين من المباريات المقبلة فى ظل تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الجارى. يأتى هذا فى الوقت الذى يدرس فيه كارتيرون الدفع بسيف الدين الجزيرى كرأس حربة من بداية مواجهة سموحة المقرر إقامتها، غدًا الخميس، فى الجولة العشرين من الدورى الممتاز، فى ظل عدم قناعته بأداء مروان حمدى.