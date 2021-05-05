شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتجديد التعاقد مع عبد الله بكرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى بيراميدز لتجديد التعاقد مع عبدالله بكرى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق فى نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى نادى بيراميدز قرروا فتح ملف المفاوضات مع عبدالله بكرى، من أجل تجديد التعاقد معه فى الفترة الجارية، وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى مركز قلب الدفاع، وهو ما ظهر جليًا فى المباريات الماضية.

ومن المقرر أن يعقد هانى سعيد، المدير الرياضى للنادى السماوى، جلسة مع بكرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد التعاقد معه، ومنع انتقاله لأى من أندية الدورى الممتاز، على رأسها نادى الزمالك، فى صفقة انتقال لاعب حر.

وكان المدافع، صاحب الـ27 عامًا، عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريق بيراميدز، بعد الاعتذار الذى تقدم به لإدارة النادى عن ما بدر منه.