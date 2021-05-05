شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لفك عقدة تشيلسى فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، صوب استاد ستامفورد بريدج، لمتابعة مباراة تشيلسى الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بين الفريقين فى الأسبوع الماضى على ملعب ألفريدو دى ستيفانو، انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرز كريستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسى فى الدقيقة 14 من الشوط الأول، ونجح الفرنسى كريم بنزيما فى تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد فى الدقيقة 29.
ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، لكى يتمكن من العبور للدور المقبل، ويطمح الميرنجى فى إنهاء مغامرة البلوز والتأهل إلى نهائى البطولة للمرة السابعة عشرة فى تاريخه، خاصة فى ظل سعيه نحو التتويج بها للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.
ويسعى الريال لفك عقدة تشيلسى، حيث لم يحقق الفوز عليه فى أى مباراة رسمية، ليكون البلوز أكثر فريق فشل الفريق الملكى فى الفوز عليه رسميا.
ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة، بتشكيل مكون من:
فى حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، سرجيو راموس، فالفيردى.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، تونى كروس.
الهجوم: فينيسيوس، كريم بنزيما، ماركو اسينسيو.
فى حين يسعى فريق تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة الألمانى توماس توخيل، لتحقيق المفاجأة والتغلب على النادى الملكى والتأهل إلى نهائى البطولة لأول مرة منذ عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يخوض البلوز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدوارد ميندى.
خط الدفاع: أنطونيو روديجر- تياجو سيلفا- أندرياس كريستنسن.
خط الوسط: بن تشيلويل- جورجينيو- نجولو كانتى- سيزار آثبليكويتا.
خط الهجوم: ماسون ماونت- تيمو فيرنر- كريستيان بوليسيتش.
وسوف يدير مباراة اليوم: دانييلى أورساتو، حكم ساحة، ومساعد أول أليساندرو جيالاتينى، ومساعد ثان: فابيانو بريتى، حكم رابع: دافيدى ماسا، مسيماليانو إرياتى، حكم «فار».