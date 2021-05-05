شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لفك عقدة تشيلسى فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، صوب استاد ستامفورد بريدج، لمتابعة مباراة تشيلسى الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت بين الفريقين فى الأسبوع الماضى على ملعب ألفريدو دى ستيفانو، انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرز كريستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسى فى الدقيقة 14 من الشوط الأول، ونجح الفرنسى كريم بنزيما فى تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد فى الدقيقة 29.

ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، تحت قيادة الفرنسى زين الدين زيدان، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، لكى يتمكن من العبور للدور المقبل، ويطمح الميرنجى فى إنهاء مغامرة البلوز والتأهل إلى نهائى البطولة للمرة السابعة عشرة فى تاريخه، خاصة فى ظل سعيه نحو التتويج بها للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.

ويسعى الريال لفك عقدة تشيلسى، حيث لم يحقق الفوز عليه فى أى مباراة رسمية، ليكون البلوز أكثر فريق فشل الفريق الملكى فى الفوز عليه رسميا.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة، بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، سرجيو راموس، فالفيردى.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، تونى كروس.

الهجوم: فينيسيوس، كريم بنزيما، ماركو اسينسيو.

فى حين يسعى فريق تشيلسى الإنجليزى تحت قيادة الألمانى توماس توخيل، لتحقيق المفاجأة والتغلب على النادى الملكى والتأهل إلى نهائى البطولة لأول مرة منذ عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يخوض البلوز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر- تياجو سيلفا- أندرياس كريستنسن.

خط الوسط: بن تشيلويل- جورجينيو- نجولو كانتى- سيزار آثبليكويتا.

خط الهجوم: ماسون ماونت- تيمو فيرنر- كريستيان بوليسيتش.

وسوف يدير مباراة اليوم: دانييلى أورساتو، حكم ساحة، ومساعد أول أليساندرو جيالاتينى، ومساعد ثان: فابيانو بريتى، حكم رابع: دافيدى ماسا، مسيماليانو إرياتى، حكم «فار».