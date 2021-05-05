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مصطفى مراد فهمي: حلم استاد الأهلي أصبح حقيقة لهذا السبب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.

وقال مصطفى فهمي في تصريحات تليفزيونية: «الفارق بين الحديث عن استاد الأهلي حاليًا وعما سبق هو الموافقات إلى حصل عليها مجلس الادارة مؤخرًا».

وتابع: «علشان تعمل الاستاد، لازم مواصفات معينة وارتفاعات معينة، مكنش ينفع قبل كدة ان يكون الارتفاع 30 وكان مجبر إنه يكون 6 متر فقط، العمل على انشاء الاستاد لازم ياخد مجراه».

وأضاف: «الارتفاعات التي كان مسموح بها في وقت سابق كانت تجبر الأهلي على الحفر لمسافة طويلة والإنشاء تحت الأرض وهو ما كان سيكلف الإدارة الكثير».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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