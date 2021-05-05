شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لمواصلة صحوته على حساب الجونة.. المصرى يواجه أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز بإقامة 4 مباريات فى التاسعة والنصف مساءً، حيث يستضيف فريق الإسماعيلى على ملعبه نادى الجونة، ويدخل الدراويش مباراة اليوم، تحت قيادة إيهاب جلال، بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز فى الجولة الماضية على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين.

ويسعى الإسماعيلى لمواصلة عروضه القوية أمام الجونة، وحصد نقاط المباراة الثلاث، لكى يبتعد عن شبح الهبوط إلى دورى الدرجة الأولى.

فى حين يدخل الجونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح فى التعادل فى المباراة الماضية أمام النادى الأهلى بهدف لكل فرق، ويطمح النادى الساحلى فى تحقيق نتيجة إيجابية، لكى يتواجد فى وسط الجدول.

كما سيلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع أسوان على استاد الإسكندرية، ويبحث النادى البورسعيدى عن تحقيق الفوز على زهرة الجنوب، لكى يواصل منافسته على المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 29 نقطة. بينما يأمل نادى أسوان تحت قيادة علاء عبد العال، تعويض الهزيمة التى مُنى بها فى الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة. كما سيكون نادى المقاولون العرب على موعد مع مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفًا على نادى سيراميكا كليوباترا، حيث يأمل ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس فى مواصلة عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف وتعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، ويبحث المقاولون عن تحقيق الانتصار لكى يبتعد عن المراكز المهددة للهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

فيما يستضيف فريق مصر المقاصة نادى طلائع الجيش، ويطمح الفريق الفيومى فى تحقيق نتيجة إيجابية، لكى يتواجد فى وسط الجدول، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويدخل طلائع الجيش المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز، لكى يبتعد عن الهبوط، حيث يحتل المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة.