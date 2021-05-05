شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام سبورتنج ..والطلائع مع الاتحاد فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى إطار مؤجلات الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 .

و تأجل هذا اللقاء بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى اختتمت مؤخرا فى تونس وشهدت خسارة الفريق الأبيض فى النهائى من الترجى التونسى بنتيجة 3 /0 .

كما يشهد اليوم 3 لقاءات مؤجلة ايضا بخلاف لقاء الزمالك و سبورتنج بين كلا من ، الداخلية مع القناة و الطيران مع هليوبوليس و الإتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .

كما يتبقى للزمالك مواجهات مؤجلة أيضا أمام كل من ، الداخلية 7 مايو والطيران 17 مايو والاتحاد السكندرى 19 مايو وطلائع الجيش يوم 21 مايو الجارى .