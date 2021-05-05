شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. كأس 2008 البسمة الوحيدة فى 8 سنوات عجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة بطولة كأس مصر موسم 2008 والتي حصل عليها الزمالك بعد الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ولعل أهمية البطولة انها جاءت وسط 8 سنوات لم يحصل الزمالك علي أي بطولة محلية او خارجية بعدما دخل النادي في صراعات داخل مجالس ادارته بداية من 2005 وحتي 2013.

تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة اسمنت السويس في دور الـ 8 بنتيجة 4/1، وفي الدور قبل النهائي حقق الفوز علي حرس الحدود العنيد بهدفين مقابل هدف

، وفي المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت يوم 25 مايو علي استاد القاهرة، تقدم أسامة حسن للزمالك من ركلة جزاء قبل ان يتعادل انبي عن طريق محمد يونس ، قبل ان يحرز عمرو زكي هدف الفوز في الدقيقة 81 معلنا تتويج الزمالك بالبطولة الوحيدة علي مدار 8 سنوات.