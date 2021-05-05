شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة الاتحاد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الأربعاء، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري القوية غداً في الدوري والتى ستكون شرسة وقوية للغاية نظراً لقوة فريق الإتحاد الذي يقدم عروض قوية تحت قيادة مدربه المُتميز حسام حسن.

ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها استعداداً لخوض المباراة القوية أمام زعيم الثغر والتى يأمل فيها الأهلي الفوز لتجاوز صدمة الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف أول أمس في الدوري.

على الصعيد ذاته ، أكد سيد عبد الحفيظ، ، أن فريقه كان سيئا للغاية في مباراته ضد غزل المحلة ، قائلا: "بمنتهى البساطة كنا وحشين جدا، حتى لا يزايد علينا أحد، وكل الالتحامات والاشتراكات والكرة التانية مكنتش بتاعتنا" ، وقال: "فريق المحلة قدم شوط أول نموذجي، والشوط الثاني تسيدوا المباراة، وعدنا للمباراة في الشوط الثاني، ولكن لم ننجح في ذلك، وقدمنا مباراة سيئة خاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "قلت إن الخسارة ده طبيعي بسبب الضغط ومفيش حد في الدنيا مهما كانت مهاراته هيكمل انتصارات طوال الوقت، بسبب الحالة البدنية وليس أمامنا سوى التعامل مع الواقع، ولدينا مباراتان علينا غلقهما؛ لإنهاء المرحلة غير الجيدة والاستعداد لمرحلة جديدة".

وتابع: "ليا ضربة جزاء واتكلمت مع محمد معروف وإداني ضهره كأني هواء، ولا أعتقد إن فيه حاجة يوصفها.. وهو قناعته إنها مش ضربة جزاء، وبقول لكابتن وجيه أحمد للمرة المليار انت بتراجع الإحصائيات دي وهل هي صدفة!"، مضيفا: "لعبنا 17 مباراة، أكثر محاولة على المرمى والتسديد وخدنا ضربتين جزاء واللي حكهم واحد هو إبراهيم نور الدين ، وأردف: "محمد الصباحي لديه مشكلة كبيرة وقاعد على الفار في 4 مباريات وفيه 6 قرارات خاطئة لينا، وأنا مش بقول تجيبه ولا، لكن إزاي تجيبه لماتشات كبيرة رغم كل الأخطاء دي؟.. ولكن كنا سيئين، خاصة في الشوط الأول، وزي ما بتكون فيه مكافآت في المكسب هناك خصومات في الخسارة".

واستطرد: "محتاجين نقفل على نفسنا بعض الشيء عشان مباراتي الاتحاد والزمالك، وفيه فريق احتسب له 12 ضربة جزاء، منهم 5 الحكم جابهم غلط وبيدّعوا إنهم مظلومين تحكيميا، وأثق في محمود البنا والطاقم التحكيمي في مباراة القمة، والأربعة الذين تواجدوا في طاقم القمة أداروا لنا مبارياتنا من بعد القمة، فهل هذا صدفة؟".

وقال: "الصباحي حكم للمنافس 5 مباريات بـ5 ركلات جزاء، وعمرو رمضان إدى ضربتين جزاء وطرد مفيهمش حاجة يعني دبح وسلخ، وأول مرة في 17 مباراة الحكم يقوله تعالى شوف الحالة".

وأضاف: "روح لاعبي المحلة كانت أفضل مننا، وندفع ضريبة الإرهاق البدني، لأن هذا الطبيعي، حتى ولو كنا هركليز في الكرة".