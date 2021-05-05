شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: مفيش حكم بيبقى ضد الأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي مدحت شلبي هجوم الأهلي والزمالك على الحكام المصريين، مطالبا القطبين بضرورة البحث عن أسباب الهزيمة أو التعادل قبل تبريرها بسبب الحكام، موضحا أن اتهام مسئولي الفريقين للحكام هو مجرد تخدير للجماهير حتى لا تثور على الأداء السيئ.

وتابع شلبي في تصريحات ببرنامجه، مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس2: "مش هنحط وشنا في الرمل، والجمهور بيتفرج وشايف بوضوح مستوى فريقه صعب إنك تضحك عليه، لازم تدور جواك على أسباب التراجع الرهيب على مستوى النتائج والأداء قبل اتهام الحكام".

وتابع شلبي: "مفيش حكم ضد الأهلي أو الزمالك، ولما الأهلي يقول الزمالك اتحسب له 12 ضربة جزاء فهو بالتأكيد يستحقها، وكونك لم يحتسب لك سوى ضربتين جزاء فقط هذا الموسم، فهذا حقك، وهناك تقنية الفار، فمش عايزين نخلق شماعات للفشل".

ورفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الاهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام ، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين

وكشف مصدر باتحاد الكرة ان اللجنة الحالية ترفض تماما استقدام حكام اجانب لأي مباراة في الدوري وسبق واعلنت اللجنة ذلك في بيان رسمي ولن يتم تغيير موقف اللجنة في هذا الامر .

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.