شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود باجنيد أمين صندوق النادى الأهلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادى الأهلى الأسبق منذ قليل، وحرص مجلس إدارة النادى الأهلى، والقطاعات الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية، على نعى الدكتور محمود باجنيد الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وستكون صلاه الجنازة من مسجد أبو المكارم الزغل (الفردوس) بصلاح سالم عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021.