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وفاة محمود باجنيد أمين صندوق النادى الأهلى الأسبق

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القاهرة - سامية سيد - توفى الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادى الأهلى الأسبق منذ قليل، وحرص مجلس إدارة النادى الأهلى، والقطاعات وأعضاء الجمعية العمومية، على نعى الدكتور محمود باجنيد الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وستكون صلاه الجنازة من مسجد أبو المكارم الزغل (الفردوس) بصلاح سالم عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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