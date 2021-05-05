فيديو | مشاهدة اهداف مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة في البطولة الجزائرية

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة في البطولة الجزائرية، ضمن الجولة 20، والمقرر لها على ملعب سطيف.

انتهت قمة الدوري الجزائري بين وفاق سطيف واتحاد العاصمة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم اليوم على ملعب سطيف.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفى الشوط الثاني تقدم تقدم اتحاد العاصمة فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 56 بواسطة اللاعب “بلال بن حمودة”، وقبل نهاية المباراة بعشرة دقائق استطاع وفاق سطيف ان يتدارك هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “حسام الدين غشة”.

بهذه النتيجة عزز وفاق سطيف صدارته لجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن شبيبة الساورة صاحب المركز الثاني، فى المقابل تقدم اتحاد العاصمة الى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وسعي اليوم فريق اتحاد العاصمة لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات الأربع الماضية، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة أمام مولودية الجزائر.

ويرجع آخر فوز لفريق اتحاد العاصمة على ملعب وفاق سطيف في مسابقة الدوري الجزائري إلى تاريخ 12 ديسمبر 2017، وانتهت بنتيجة 2/1.