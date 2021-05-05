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لجنة الحكام: نسبة أخطاء الحكام في الدوري المصري مثل أوروبا.. 5% فقط لا غير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فهيم عمر عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أخطاء الحكام المصريين في الدوري المصري حتى الآن.

وقال فهيم عمر في تصريحات تليفزيونية: «النهاردة لما يتلعب 161 مباراة، نسبة الأخطاء فيها حوالي 5% دي نسبة طبيعية».

وتابع: «نسبة الأخطاء المفروض تبقى 10%، احنا نسبة الاخطاء بتاعتنا زي الأخطاء في ملاعب اوروبا».

وواصل فهيم عمر: «شوفوا دوريات اوروبا، الحكام مش موفقين في بعض المباريات، لكن في مباريات كتير بتكون كويسة».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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