شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: نسبة أخطاء الحكام في الدوري المصري مثل أوروبا.. 5% فقط لا غير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فهيم عمر عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أخطاء الحكام المصريين في الدوري المصري حتى الآن.

وقال فهيم عمر في تصريحات تليفزيونية: «النهاردة لما يتلعب 161 مباراة، نسبة الأخطاء فيها حوالي 5% دي نسبة طبيعية».

وتابع: «نسبة الأخطاء المفروض تبقى 10%، احنا نسبة الاخطاء بتاعتنا زي الأخطاء في ملاعب اوروبا».

وواصل فهيم عمر: «شوفوا دوريات اوروبا، الحكام مش موفقين في بعض المباريات، لكن في مباريات كتير بتكون كويسة».