شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخفف الحمل التدريبي خوفًا من الإجهاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذين شاركوا أساسيين في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال تدريبات الفريق اليوم.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون أن تؤدي المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.