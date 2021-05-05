شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه رسائل هامة للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مطولة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق على هامش تدريبات الفريق.

وقام المدير الفني للزمالك بشرح بعض الأمور الفنية لزيزو ومنحه بعض التعليمات لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وأكد كارتيرون لزيزو أنه يثق في قدراته وينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة لأنه يعلم إمكاناته جيدا.

ويستعد الزمالك للقاء سموحة المقرر له مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.