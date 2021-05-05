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مصطفى مراد فهمي يبرر تواجده في الأهلي ويحسم موقفه من الانتخابات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن ظهوره في عدد من مناسبات النادي الأهلي الأخيرة.

وقال مصطفى فهمي في تصريحات تليفزيونية: «ظهوري رغم إني كنت في الانتخابات ضد محمود الخطيب؟ الانتخابات بتكون في وقتها فقط».

وأضاف: «الانتخابات بمجرد ما تنتهي بترجع تساعد أو تتمنى على الأقل النجاح للي كسب».

وتابع: «هذا ما تعلمناه في الأهلي، منذ أكتر من 50 سنة».

وواصل مصطفى فهمي: «لا أعتقد إني هكون في انتخابات اتحاد الكرة أو الأهلي، في شباب موجودة تستحق الفرصة ووجوه جديدة تظهر على الساحة، لكن إحنا موجودين للمساعدة في أي وقت».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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