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لجنة الحكام: لدينا عدد محدود من حكام الفار.. وهناك تربص بنا من أبناء المجال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام، أن اللجنة حاليا لديها عدد محدود من حكام الفار.

وقال فهيم خلال تصريحات تليفزيونية: «المباريات متتالية ونحن ندفع ثمن فاتورة سابقة في ظل ولم نعرف عمل معسكر، التدريب على التقنية تم تنفيذه في وقت قصير جدًا».

وأضاف: «لجنة التحكيم تعاقب حكم تقنية الفيديو، هناك تربص بلجنة الحكام عندما يحدث أخطاء في مباريات كبيرة من أبناء نفس المجال».

وأتم: «التحليل التحكيمي له تأثير قوي في كرة القدم في مصر، كما أن سيد شعبان لعب في الممتاز من قبل في عهد جمال الغندور».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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