شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لسموحة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء سموحة.

وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ويواجه الزمالك فريق سموحة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.