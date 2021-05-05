شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله للنهائي.. رقم سلبي قد يحرم مانشستر سيتي من لقب دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم صعود مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إلا أن رقما سلبيا يعوق عشاق السيتيزنز من الحصول على لقب ذات الأذنين.

وتغلب السيتي على باريس سان جيرمان بمجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 4-1، بعد أن أحرز هدفين من توقيع رياض محرز، اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد.

وينتظر السيتي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي ليضرب معه موعدا في النهائي.

والرقم السلبي الذي ينذر بصعوبة فوز السيتي، هو عدم حصول أي فريق يشارك للمرة الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا على اللقب.

ومنذ عام 2000 وصلت 7 أندية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، جميعها خسرت اللقب.

2000 فالنسيا (خسر أمام ريال مدريد)

2002 باير ليفركوزن (خسر أمام ريال مدريد)

2004 موناكو (خسر أمام بورتو)

2006 أرسنال (خسر أمام برشلونة)

2008 تشيلسي (خسر أمام مانشستر يونايتد)

2019 توتنهام (خسر أمام ليفربول)

2020 باريس سان جيرمان (خسر أمام بايرن ميونخ).

وكان آخر فريق حقق اللقب من المشاركة الأولى له في النهائي هو فريق ريد ستار بلجراد اليوغوسلافي في نسخة عام 1991.