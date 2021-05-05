شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يؤمّن بقاءه مع المحترفين بجدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز خورفكان على مضيفه الوصل 2-1 ضمن الجولة 24 في دوري الخليج العربي، ليضمن بقاءه مع «المحترفين» في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، وعزز تواجده في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الوصل عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وسجل خورفكان هدفه الأول في الدقيقة 21، عن طريق دودو، قبل أن يعزز تقدمه في الدقيقة 31 عن طريق إسماعيل الحمادي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقلص الوصل الفارق بهدف بنيران صديقة في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، بعدما وضع كوامي لاعب خورفكان الكرة بالخطأ في مرماه.

وظهر خورفكان بصورة مميزة خلال اللقاء لاسيما في الشوط الأول، فيما ظهر الوصل بشكل متواضع لاسيما خط دفاعه ما يجعل من النتيجة مستحقة للفريقين.

وأعرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن سعادته بتثبيت خورفكان أقدامه رسمياً في دوري المحترفين لموسم آخر، وأكد أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً، بل كان يستحق الفوز بأكثر من هدفين.

وشدد زاناردي على أن المباراة لم تكن سهلة أبداً رغم فوز خورفكان فيها، معللاً ذلك بقوة الوصل، منوهاً بأنه أدرك أن الوصل سيضغط أكثر في الشوط الثاني من المباراة في ظل شعور بعض لاعبيه بنوع من الإجهاد.

وأعرب البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام ضيفه خورفكان، وأشار هيلمان إلى أن الوصل لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول من المباراة، وتلقى هدفين، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف لم يكن كافياً لتجنب الخسارة، مؤكداً أنه سيعمل على معالجة الأخطاء، والاستعداد جيداً لمباراة شباب الأهلي في الجولة المقبلة.