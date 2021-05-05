شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الرياضي» وشرطة دبي يطلقان مبادرة «دراسة ورياضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، مبادرة رياضية جديدة باسم «دراسة ورياضة» في مدارس حماية التي تستهدف تطوير إمكانات المواهب الرياضية في دبي من خلال زيادة ساعات التدريب للرياضيين الذين سيكونون ضمن هذه المبادرة، التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل، مع بداية الموسم الرياضي والدراسي 2021–2022.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أجريت، أمس الثلاثاء، في مقر مجلس دبي الرياضي دبي للتصميم، ووقع المذكرة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي واللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد أ.د. محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد سلطان الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي في أكاديمية شرطة دبي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والمديرين التنفيذيين، ومديري الأكاديميات في أندية دبي.

وقدم أحمد سالم المهري رئيس قسم الأندية الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبدالله جاسم المهيري رئيس قسم الرياضة في أكاديمية شرطة دبي، شرحاً وافياً عن المبادرة وفوائدها الفنية والخطط الزمنية لتنفيذها.

وفي ختام المؤتمر تبادل الطرفان الدروع التذكارية بمناسبة توقيع الاتفاقية التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في القطاع الرياضي في إمارة دبي.

وتأتي مبادرة «دراسة ورياضة» ضمن التوصيات التي وضعها خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال برنامج التقييم الفني لأكاديميات كرة القدم في أندية دبي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي لتقييم الأكاديميات الرياضية بشأن التوفيق بين النجاح الدراسي والتألق الرياضي للمواهب الرياضية من أجل زيادة حصص التدريب السنوية وفقاً للمعايير الدولية.