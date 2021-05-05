شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل تاريخي لمانشستر سيتي إلى «نهائي الأبطال» بثنائية محرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدفي الفوز لـ"القمر السماوي" على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (2-صفر) على ملعب الاتحاد ضمن إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح سيتي أيضاً 2-1 في باريس.

ويلعب مانشستر سيتي في النهائي الذي يقام في مدينة إسطنبول في 29 مايو/أيار الحالي،مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج،بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت 1-1 في مدريد.

وسجل محرز هدفيه في الدقيقتين 11 و63 ،ليساهم النجم العربي بهدفه السادس في آخر 5 مباريات لمانشستر سيتي في النسخة الحالية لدوري الأبطال،بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

كما أصبح النجم الجزائري أول لاعب في تاريخ سيتي يسجل ثلاثة أهداف في مباراتي نصف نهائي البطولة القارية، وأول لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة.

كما ان سيتي أصبح أول ناد إنجليزي يحقق 7 إنتصارات على التوالي بنسخة واحدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا. (وكالات)