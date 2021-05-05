شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب لاعبى سموحة بالحفاظ على رقمه القياسى المثير أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اللاعبين خلال التدريب المسائى بالحفاظ على رقمه في الدوري بأنه الفريق الوحيد الذى نال هزيمة وحيدة خلال مشواره بالدورى، بعد سقوط الأهلى والزمالك وبيراميدز أكثر من مباراة.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من صعوبة لقاء الزمالك، مؤكدا أن المنافسة على الدورى اشتعلت بين قطبى الدورى، ولذلك سيحاول الأبيض تحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لن يدافع أمام الزمالك ولأن نكون فى موقف رد الفعل.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بمواصلة الكرة الهجومية، وخطف هدف مبكر لإرباك الزمالك، وتضييق المساحات على لاعبى الزمالك والرقابة اللصيقة لمفاتيح لاعبي خط الوسط الأبيض.

وواجتمع مدرب سموحة بالمهاجمين وطالبهم بضرورة استغلال انصاف الفرص، مؤكدا أن المباريات الكبيرة تندر بها الفرص. ويسعى أحمد سامى إلى كسر حدة التعادلات التى لقب بها الفريق خلال الدورى والحفاظ على سجله من الهزائم بهزيمة واحدة فقط من الزمالك.

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر ورحب نبيل ومحمود البدرى وشريف رضا.

خط الوسط: حليمو وكناريا وأحمد عبد القادر.

الهجوم: مصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى وديريك نسينامبى.

ويغيب عن اللقاء كل من أحمد حمص للإيقاف، وعمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكرى للإصابة، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم لأسباب فنية.