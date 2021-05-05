شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للإسماعيلي وتأجيل حسم مصير إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلبية مسحة كورونا لفريق الإسماعيلي بالكامل استعدادا لمواجهة الجونة، فيما تأجل ظهور نتيجة مسحة إيهاب جلال المدير الفني للفريق لليوم الأربعاء، حيث يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إيجابية المسحة الأولى وغيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي التى فاز بها الدراويش بهدفين دون رد.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى أمس الثلاثاء، الاستعداد لملاقاة الجونة باستاد الإسماعيلية، في إطار الجولة العشرين ببطولة الدورى المحلى، وانطلق المران في التاسعة مساء الثلاثاء واستمر لمدة 60 دقيقة، وخاض الإسماعيلي مرانه أثناء رش الملعب بالمياه وأدى حراس المرمى تحت قيادة مصطفى كمال، وتم عقد جلسه بين على أبوجريشة وعبدالرحمن مجدى على هامش المران، وأدى أحمد مصطفى تدريبات تأهيلية تحت إشراف دكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى.