شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية من رضا شحاتة للاعبى الجونة قبل مواجهة الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه من التهاون في حصد النقاط الثلاثة أمام الإسماعيلي، خلال مران الفريق الساحلي، استعدادا لمواجهة الدراويش مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهد مران الجونة تدريبات بدنية وتقسيمة بين لاعبي الفريق، وأوقف المدير الفني المران الأخير أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، كما عقد رضا شحاتة، اجتماعا مع اللاعبين ألقى فيها محاضرة على اللاعبين لتحفيزهم على استغلال خطف نقطة من الأهلي في مباراتهما الأخيرة، والتعامل مع لقاء الدراويش بمنتهي الجدية.

وقال مدرب الجونة، للاعبين إن التعادل يشبه الهزيمة وأن الفريق الأصفر يمر بمرحلة سيئة يجب استغلالها، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

في سياق متصل، قال حسام الزناتي، المشرف على الكرة بنادى الجونة، إن الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة لم يتطرق بعد لحسم مصير أحمد حمدى لاعب وسط الفريق المعار لمونتيريال الكندى حتى نهاية الموسم الجارى، سواء بتجديد إعارة اللاعب أو العودة للفريق نهاية الموسم بنهاية الإعارة.

وأضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجونة لم يحسم قراره بشأن أحمد حمدى أو أى لاعب آخر بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق فى الوقت الراهن، نظرا لأن الموسم يتبقى فيه أكثر من 15 أسبوعا، ومن المبكر الحديث عن مصير اللاعب، حتى لا يتأثر استقرار الفريق بالميركاتو الصيفي قبل أوانه.



مران الجونة



مران الجونة



مران الجونة



مران الجونة