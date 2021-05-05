شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يستعد للظهور مع بيراميدز أمام دجلة.. ومران قوى للحراس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للعودة لصفوف فريقه، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى غضروف الركبة، أدت لابتعاده عن المشاركة مع الفريق السماوى طوال الفترة الماضية.

أحمد الشيخ كان تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة، الأمر الذى أدى لعدم مشاركته مع بيراميدز منذ مواجهة سموحة فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب الشيخ عن 20 مباراة خاضها فريق بيراميدز فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وعاد اللاعب تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بشكل طبيعى.

وخاض بيراميدز يوم، الثلاثا، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة بالدوري المصري، والمقرر لها الخميس المقبل، على ستاد السلام.

وشهد المران فقرة تدريبية قوية لحراس مرمى الفريق، تحت إشراف خالد عبد الله مدرب الحراس، الذى حرص على زيادة الحصة التدريبية.



إبراهيم حسن



احمد الشيخ



إسلام عيسى



خالد عبد الله وأحمد الشناوى



دييجو رولان



شريف اكرامى



عبد الله بكرى



عمر جابر



محمود حمادة