شكرا لقرائتكم خبر عن 3 زملكاوية ضمن قائمة الأكثر مشاركة مع الفريق فى بطولة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك 19 مباراة، فى مسابقة الدورى الممتاز، فإن هناك عدة عناصر أساسية اعتمد عليها الفريق خلال مشواره، وكان لتلك العناصر دور بارز مع الفارس الأبيض نظرًا لكونهم الأكثر مشاركة مع الزمالك فى البطولة منذ بداية الموسم.

الزمالك يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وخسر 2، وتعادل فى 5، وسجل لاعبوه 33 هدفا، واستقبلت شباكه 12، واستعرض موقع الزمالك، إحصائية عن ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، والتى جاءت كالتالى..

- طارق حامد

يبقى ركيزة خط وسط الزمالك الأساسية في حسابات أي جهاز فني، طارق حامد نجم وسط الفريق المخضرم هو أكثر اللاعبين مشاركة في قائمة الزمالك بمباريات الدوري بواقع 18 لقاء منهم 17 لقاء أساسي ومباراة كبديل، ليسجل 1537 دقيقة مشاركة مع الزمالك.

- أحمد سيد "زيزو"

الجناح الأيمن الهجومي للزمالك، شارك مع الفريق في 18 لقاء منهم مباراتين كبديل، بواقع 1432 دقيقة، وسجل خلال مشوار الزمالك منذ إنطلاق المسابقة هدفين.

- أشرف بن شرقي

يأتى النجم المغربي في المرتبة الثالثة في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة، إلا أن الفعالية الهجومية كبيرة للاعب الذي لعب 18 لقاء منهم 3 مباريات كبديل، بواقع 1351 دقيقة، لكنه سجل 9 أهداف ليكون على رأس صدارة هدافي الفريق وأحد هدافي بطولة مسابقة الدوري.