شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة لقاءات تجمع الاسماعيلى مع الجونة وأسوان مع المصرى البورسعيدى وسيراميكا مع المقاولون العرب وأخيراً مصر المقاصة مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلى والجونة

تقام مباراة الاسماعيلى والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع الاهلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

موعد مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المصرى البورسعيدى من الاهلى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة باللقاء المؤجل من الجولة 15.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

موعد مباراة سيراميكا والمقاولون العرب

تقام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع الزمالك بهدفين لكل فريق بأخر ظهور في المسابقة باللقاء المؤجل من الجولة 18.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على أسوان بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.