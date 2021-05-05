شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. عمرو زكي يحتفل بالهدف الأول في الجزائر بالتصفيات المؤهلة للمونديال 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق، عندما نجح في تسجيل الهدف الاول في الجزائر في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة الي كاس العالم 2010، مع الدقيقة الأولى من عمر اللقاء يقاتل عمرو زكى ويتابع تسديدة عبد الظاهر السقا ثم محمد زيدان ويضع الكرة فى شباك الخُضر، باعثًا النور فى قلوب المصريين باقتراب الإنجاز والصعود للعرس العالمى، وهو الأمر الذى لم يتحقق مع نهاية الأمر، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين .

"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.