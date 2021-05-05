شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة البنك الأهلى ويستعد لمواجهة المقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ويبدأ الانتاج الحربى الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بافتتاح الجولة الحادية والعشرين للمسابقة، ونظراً لضيق الوقت لن يحصل الفريق على راحة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة البنك الاهلى تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً.

ولجأ أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى لقطاع الناشئين بناديه للبحث عن مهاجم مميز يستطيع الاعتماد عليه بالمباريات المقبلة بعد قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى كشرى من أزمة هجومية فى ظل إيقاف محمد طلعت بجانب إصابة محمد عبد المجيد فى العضلة الخلفية وغياب البديل القادر على سد فراغ الثنائى لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق، من جهته لقن كشرى مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك، والتى خسرها بهدفين دون رد بعد التصرفات الصبيانية التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك مما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت ، وحرص كشرى على توجيه اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المحسوبة، مؤكداً أن وضع الفريق لايتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

فى سياق آخر، بدأت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فتح ملف تسويق التونسى رفيق الكامرجي، مهاجم الفريق الذى لم يشارك فى أى مباراة مع الإنتاج منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يستطع الكامرجى إقناع الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الإنتاج بداية من مختار مختار قبل رحيله وصولا لحمادة صدقى ثم أحمد كشرى.

وسبق للكامرجى اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة، كما نجح اللاعب التونسى في تسجيل 6 أهداف الموسم الماضي برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.