شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي، فوزًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن فعاليات الجولة الـ20 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

أحرز أحمد علي الهدف الأول للبنك الأهلي بالدقيقة 20 من عمر اللقاء، وجاء الهدف الثاني للبنك عبر فادي فريد بالدقيقة 50، وجاء الهدف الثالث بالدقيقة 64 عن طريق أحمد ياسر فيما جاء هدف الإنتاج الحربي عن طريق محمد عبد المجيد من ركلة جزاء بالدقيقة 75 من عمر اللقاء.