شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدعم زيزو قبل مواجهة سموحة: واثق فى قدراتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق على هامش تدريبات الفريق مساء أمس الثلاثاء، من أجل دعم اللاعب نفسيًا خاصة بعدما أهدر فرصة هدف محقق فى مواجهة بيراميدز الماضية.

وقام المدير الفني للزمالك بشرح بعض الأمور الفنية لزيزو ومنحه بعض التعليمات لتنفيذها في المباريات المقبلة، وقبل مواجهة سموحة المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد كارتيرون لأحمد زيزو أنه يثق في قدراته وينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة لأنه يعلم إمكاناته جيدًا، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء التى وقع فيها فى الفترة الماضية، والعمل على الابتعاد عن كافة الأمور التى تؤدى لفقدان تركيزه.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد الماضى، باستاد القاهرة فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، أرجاء القلعة البيضاء.

الزمالك ما زال فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.