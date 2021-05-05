شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الأهلي ويتوج بطلا لدوري سوبر السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سبورتنج فى التتويج ببطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب النادي الأهلي في خامس مواجهات الدور النهائي الذي جمع بين الفريقين بنتيجة 80/63.

واستضافت صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر مواجهات دور نهائي دوري السوبر المقامة بنظام Best of 5.

وحقق سبورتنج الفوز في أول مواجهتين بدور النهائي على حساب الأهلي بنتيجة في اللقاء الأول 94 / 69، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 86/76، قبل أن يعود الأهلي للفوز في اللقاء الثالث والرابع بنتيجة 83/80 و 82-72.

وتسيد نادي سبورتنج المباراة الحاسمة على حساب النادي الأهلي، حيث أنهى الأشواط بالنتائج التالية 21/19، 42/26، 58/42، 80/63.