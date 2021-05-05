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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. صراع خماسي على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء مباراة البنك الأهلى أمام الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى صراع خماسى بين اللاعبين على صدارة الترتيب.
البنك الأهلى يهزم الإنتاج الحربى بثلاثية فى الدورى.. فيديو
حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
وتصدر المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بالتساوي مع أكثر من لاعب وهم عمر كمال مهاجم المصرى البورسعيدى وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم فريق سموحة ومحمد شريف مهاجم الأهلي.