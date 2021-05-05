شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور يدير مباراة الإسماعيلى والجونة ومحمود عاشور لأسوان والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباريات الأربعة المقرر إقاماتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، حيث يدير مباراة الإسماعيلي والجونة طاقم تحكيم يتكون من أحمد الغندور حكم ساحة ويساعده كلًا من محمد سعيد وإسلام أبو العطا، ويتواجد أسامة إسماعيل كحكم رابع بينما محمد سلامة كحكم فيديو ومحمود ناجي مساعد حكم الفيديو.

وتم تعيين طاقم تحكيم لمباراة أسوان والمصري البورسعيدي ، يتكون من محمود عاشور حكم ساحة، وأيمن العقاد حكم مساعد، وخالد رمضان حكم مساعد ثاني، وخير الله سليمان حكم رابع ، ومحمود ناصف حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو، فيما جاء طاقم التحكيم لمباراة المقاصة وطلائع الجيش، إبراهيم نور الدين حكم ساحة، وماجد المليجي حكم مساعد، وأحمد كمال حكم مساعد ثاني، وأحمد ناجي حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو ، وعمرو عايد مساعد فيديو.

وجاء تشكيل حكام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب، سعيد حمزة حكم ساحة، وعدي عيد حكم مساعد، وأحمد شاهين حكم مساعد ثاني ، وسيد فرج حكم رابع، ومحمد أبو خاطر حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد فيديو.