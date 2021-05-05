شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبى الزمالك لـ"رابيد تيست" استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لاختبار "رابيد تيست"، وذلك بعد انتهاء التدريب مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريق للقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز.
ويواجه الزمالك سموحة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.
ويختتم الزمالك تدريباته في التاسعة مساء الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق استعدادا للقاء.
وشهد تدريب الزمالك اليوم تأدية اللاعبين فقرة ترفيهية، فى الوقت ذاته أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة خاصة مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، وحرص المدير الفني للزمالك على منح المثلوثي بعض التعليمات والتوجيهات الخاصة لتنفيذها في المباريات المقبلة.
فيما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أساسيين في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية حيث فضل الجهاز الفني أن تؤدي المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني.