شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبى الزمالك لـ"رابيد تيست" استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لاختبار "رابيد تيست"، وذلك بعد انتهاء التدريب مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريق للقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك سموحة في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

ويختتم الزمالك تدريباته في التاسعة مساء الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وعقب التدريب سيختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

وشهد تدريب الزمالك اليوم تأدية اللاعبين فقرة ترفيهية، فى الوقت ذاته أدى محمد عواد ومحمد فتحي قنديل وأحمد نادر السيد حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وكان محمود جنش حارس مرمى الفريق قد اكتفى بأداء جلسة علاجية بالجيمانيزيوم في حين يغيب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا.