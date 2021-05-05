شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الثلاثاء 4/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة، بعد إقامة مباراة وحيدة اليوم الثلاثاء 4/5/2021 ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى، حيث حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى إلى 18 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 محتلا المركز الأخير.

وجاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد على في الدقيقة 20، بينما عزز فادى فريد بالهدف الثانى في الدقيقة 50 ثم أحراز أحمد ياسر الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم قلص الفارق عن طريق محمد عبد المجيد مهاجم فريق الإنتاج الحربى من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وحل الأهلى في المركز الثانى برصيد 37 نقطة بعدما فرط في الاقتراب من ملاحقة الزمالك على صدارة الدورى بالخسارة أمام غزل المحلة.