وفاة أمين صندوق الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُوفي الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأهلي السابق، بعد دخوله العناية المركزة منذ أسبوع.

ودخل باجنيد إلى الرعاية المركزة قبل أسبوع متاثراً بإصابته بفيروس كورونا برفقة زوجته، إلى أن فارق ربه قبل منتصف الليل.

ويعد محمود باجنيد واحد من أفراد الجيل الذهبي لمجلس إدارة الأهلي الذي حقق الكثير من الإنجازات برئاسة حسن حمدي، بجانب دوره في تعظيم عقود رعاية القلعة الحمراء في العديد من الدورات.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري في الإسكندرية يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.